Rimini: 70enne investito davanti all'ospedale, trasferito d'urgenza a Cesena [fotogallery]

Un uomo di 70 anni è stato investito a Rimini, in via Giaime Pintor, di fronte all'ospedale Infermi. Mancava qualche minuto alle 15:00, quando il 70enne è stato colpito da una Mini Cooper il cui parabrezza ha riportato il segno dello scontro. Viste le condizioni dell'uomo, che ha riportando diversi traumi, i sanitari del 118 intervenuti sul posto ne hanno disposto il trasferimento al “Bufalini” di Cesena in codice di massima gravità. I rilievi sono affidati alla Polizia locale che dovrà ricostruire il sinistro ed eventuali responsabilità.