CRONACA Rimini, 76enne denuncia bagnino di salvataggio: “Mi ha picchiato” L'uomo era a spasso sulla spiaggia col proprio cane, pare il motivo dello scontro. Secondo il suo racconto, l'addetto prima gli avrebbe intimato di andarsene, poi l'avrebbe colpito più volte mandandolo in ospedale

Rimini, 76enne denuncia bagnino di salvataggio: “Mi ha picchiato”.

Nel pomeriggio di lunedì un 76enne si è presentato alla caserma dei Carabinieri di Rimini per sporgere denuncia contro un bagnino di salvataggio che lo avrebbe colpito più volte. Secondo il suo racconto, nel pomeriggio di sabato, l'anziano stava passeggiando col suo cane sulla battigia vicino al Bagno 151, quando l'addetto al salvataggio sarebbe sceso dalla torretta per affrontarlo. Prima verbalmente, dicendo di averlo già avvertito di non poter stare lì con l'animale. Poi prendendolo a calci e pugni.

L'uomo, sempre secondo quanto da lui esposto agli uomini dell'Arma, si è poi allontanato, chiedendo aiuto ad alcuni passanti che hanno allertato il 118. L'ambulanza, dopo le prime cure del caso, lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Riccione. Per il pensionato, riporta Rimini Today, una prognosi di 15 giorni, con diagnosi di “trauma policontusivo da aggressione opera di terzi”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: