RIMINI Rimini, 8 agenti della Polizia locale indagati e sospesi. Sindaco: 'Piena luce in tempi rapidi" La Procura della Repubblica ipotizza, a vario titolo, reati di falso in atto pubblico, violenza privata, calunnia e, in un episodio, lesioni

Rimini, 8 agenti della Polizia locale indagati e sospesi. Sindaco: 'Piena luce in tempi rapidi".

Perquisizioni domiciliari sono state eseguite nei confronti di otto appartenenti alla Polizia locale di Rimini, nell'ambito di un'indagine della Procura della Repubblica che ipotizza, a vario titolo, reati di falso in atto pubblico, violenza privata, calunnia e, in un episodio, lesioni. Non tutte le contestazioni riguardano tutti gli indagati.

"Confidiamo che in tempi rapidi venga fatta piena luce sui reati contestati, a tutela delle persone e dell'onorabilità del Comune di Rimini", dichiara il sindaco Jamil Sadegholvaad. "Abbiamo completa fiducia negli investigatori e nella trasparenza e serenità con cui verranno condotti i necessari, successivi approfondimenti. Altresì non abbiamo dubbi sull'integrità del Corpo della Polizia locale di Rimini", aggiunge.

Il sindaco annuncia inoltre che "nelle prossime ore, il Comune di Rimini aprirà l'istruttoria per valutare i riflessi disciplinari delle condotte contestate". La Procura ha chiesto per gli otto indagati la sospensione dall'esercizio di ogni pubblico ufficio e servizio. Il gip ha disposto la convocazione per l'interrogatorio preventivo e non si è ancora pronunciato sulla richiesta di misura interdittiva.

Ad effettuare le perquisizioni è stata la Guardia di Finanza che in una nota spiega come la perquisizione "si è resa necessaria anche per evitare la dispersione di prove in forza della conoscenza degli atti d’indagine" dopo che gli indagati sono stati invitati all'interrogatorio preventivo dinanzi al G.i.p. di Rimini.

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