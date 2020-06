ALCOL ALLA GUIDA Rimini: 8 patenti ritirate nel weekend, automobilista ubriaco supera di 6 volte il limite

Finito il lockdown, la Polizia locale di Rimini è tornata a pattugliare le strade e contrastare la guida in stato d'alterazione. Nell'ultimo weekend sono stati controllati oltre 200 veicoli che hanno portato al ritiro di otto patenti. Presente anche l'Unità cinofila col cane Jago che, avvalendosi del suo fiuto, ha fatto scoprire una modica quantità di marijuana sotto la sella di una scooter. Due i provvedimenti più gravi: un automobilista ha fatto registrare un tasso alcolemico superiore ai tre grammi per litro, mentre un centauro ha superato i due grammi per litro.

Particolare la storia del conducente di un’auto che, fermatosi volontariamente alla vista degli agenti, ha raccontato di aver subìto un furto da parte di un “amico” di cui non ricordava neppure il nome. Sottoposto alla prova dell’etilometro dagli operatori insospettiti dal suo racconto sconclusionato, è risultato di essere confuso ma anche di superare, con 1,19 g/l, i limiti previsti dalla legge.



I più letti della settimana: