MALTEMPO Rimini: 900 mila euro di danni stimati. Presidente balneari: spiagge allestite, servizi tutti operativi Incoraggianti le notizie che arrivano dalla Cooperativi bagnini Rimini Sud e di Confartigianato.

Ammonterebbe a circa 900 mila euro l'approssimativa stima dei danni riscontrati sul territorio comunale, a cui però mancherebbe ancora una buona parte di spesa legata alla pulizia delle spiagge, agli edifici pubblici e ai dissesti franosi, o possibili smottamenti stradali, ancora al vaglio dei tecnici. Costi che sono relativi agli interventi già eseguiti in fase di emergenza e da effettuare per riparare i danni causati dall'alluvione sul patrimonio stradale.

A questi vanno aggiunti poi eventuali problematiche a cui devono far fronte altri Enti, come la pulizia dei ponti e i cedimenti di argini, i danni alle strade provinciali e statali e tutte quelle attività non sono quantificate in termini economici, come la verifica di altri fenomeni franosi o smottamenti sulle strade pubbliche che possono verificarsi nei prossimi giorni. “Un’attività che solo nei prossimi giorni potrà essere portata a termine - precisa l’Assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli - cioè quando saranno concluse tutte le verifiche sul territorio che abbiamo disposto e che i tecnici del Comune stanno portando a termine con quelli di Anthea e con gli altri enti interessati. Serviranno sicuramente molte risorse che chiederemo al Governo".

Incoraggianti le notizie che arrivano dalla Cooperativi bagnini Rimini Sud e di Confartigianato. "Il clima è pressoché tornato alla normalità. Finiamo di allestire le ultime cose. La mareggiata ci ha rallentato di qualche giorno i tempi di apertura, ma l'abbiamo superata ampiamente". È ottimista Mauro Vanni. "Le spiagge sono tutte allestite: ombrelloni e lettini. I servizi sono tutti operativi. Siamo pronti per accogliere i clienti", afferma. Le mareggiate di martedì e mercoledì scorso avevano riversato sulla costa romagnola tonnellate di legna e detriti, accatastate e pronte per essere smaltiti. "A Rimini siamo operativi al 90% - assicura Vanni - abbiamo avuto problemi per la tanta legna e l'allagamento con la mareggiata, però già i giorni successivi avevamo risistemato completamente le nostre spiagge". Domenica è stata la prima giornata di sole e tanta gente si è riversata sul lungomare di Rimini e delle altre mete balneari romagnole.

