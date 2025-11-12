PROVVEDIMENTO ESEMPLARE Rimini, a 169 all’ora sulla Statale 16: maxi multa e patente sospesa per un motociclista Fermato dalla Polizia Locale di Rimini mentre viaggiava quasi 100 km/h oltre il limite: sanzione da 845 euro, sospensione della patente e 10 punti in meno.

Stava sfrecciando a 169 chilometri orari su un tratto della Statale 16 dove il limite è di 70 km/h: quasi cento in più del consentito. È quanto hanno accertato gli agenti della Polizia Locale di Rimini, che nel primo pomeriggio di martedì11 novembre hanno fermato un motociclista a bordo di una BMW lanciata a grande velocità nel tratto compreso tra la rotonda delle Befane e via Macanno, in direzione Ravenna.

Una velocità da record negativo, che configura la violazione più grave prevista dal Codice della Strada in materia di limiti di velocità. Al centauro è stata infatti contestata l’infrazione ai sensi dell’articolo 142, commi 9 bis e 11: superamento del limite di oltre 60 km/h.

Per lui è scattata una sanzione amministrativa di 845 euro, il ritiro immediato della patente e la sospensione da sei mesi a un anno, oltre alla decurtazione di dieci punti.

