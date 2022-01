PANDEMIA Rimini: a febbraio green pass base per entrare negli uffici pubblici

Il Comune di Rimini, in una nota, fa sapere che dal 1° febbraio 2022 scatta l’obbligo del green pass base per accedere agli uffici pubblici. Dal 15 febbraio ci sarà l'obbligo vaccinale per i lavoratori over 50 per accedere ai luoghi di lavoro. Per il personale delle strutture della Polizia locale e delle Scuole e Nidi d’Infanzia, rimane confermato l'obbligo del vaccino contro il Covid-19 anche con meno di 50 anni di età. L’obbligo di possedere ed esibire la certificazione rafforzata è esteso a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni. Anche sulla base di contratti esterni.

I lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che risultino privi della certificazione verde rafforzata, oltre a ricevere una sanzione, non potranno accedere ai luoghi di lavoro. Saranno considerati dunque assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non è prevista la retribuzione. Anche il personale e i collaboratori dell’Alta formazione artistica e musicale dell’Istituto Giovanni Lettimi, sarà soggetto all'obbligo vaccinale.

