Rimini: a fuoco autobus Start Romagna, illeso il conducente [fotogallery]

Stava salendo in via Covignano, nella serata di martedì, quando intorno alle 20, ha fatto scendere gli ultimi passeggeri. Nella ripartenza, l'autobus di linea della Start Romagna, diretto al Colle, a monte della Statale, ha improvvisamente preso fuoco nella parte posteriore. L'autista, accortosi delle fiamme, ha dato subito l'allarme. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Rimini ha lavorato per circa un'ora per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il mezzo. i Carabinieri hanno chiuso la strada precauzionalmente.

Nessuna conseguenza per persone o cosa, ma danni ingenti per l'autobus.