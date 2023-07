CRONACA Rimini: a fuoco tre furgoni di una ditta

Rimini: a fuoco tre furgoni di una ditta.

Distrutti per tre incendi, probabilmente di origine dolosa, i furgoni della ditta 2000 Eventi di Rimini nelle scorse notti. I primi due mezzi sono andati a fuoco nella notte fra il 26 e il 27 luglio, mentre un terzo fra il 28 e il 29 luglio, attorno a mezzanotte e quaranta. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare le fiamme in entrambe le serate, mentre la Polizia di Stato sta indagando per fare luce sulla vicenda.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery Foto di due dei furgoni bruciati

I più letti della settimana: