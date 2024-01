VIABILITÀ Rimini: a giorni l'apertura della maxi rotatoria fra SS16 e Consolare San Marino

Rimini: a giorni l'apertura della maxi rotatoria fra SS16 e Consolare San Marino.

"Tra qualche giorno sarà aperta alla circolazione la nuova maxi rotatoria tra la SS16 e la Consolare di San Marino". Lo annuncia sui social il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. L'obiettivo, spiega, è far sì che la rotatoria sia fruibile entro il 20 gennaio, data di apertura del Sigep 2024.



Con la nuova rotonda il traffico all’incrocio e sul quadrante di via della Fiera verrà alleggerito, soprattutto negli orari di punta. Il primo cittadino spiega anche nel dettaglio come cambierà la circolazione:

- Per chi viene da Riccione sarà possibile dirigersi verso l’autostrada e verso San Marino senza arrivare alla rotatoria con via della Fiera (evitando quindi la “svolta della speranza” all’altezza di Mondo Convenienza)

- Stessa cosa per chi viene da San Marino e dall’autostrada che potrà dirigersi verso fiera/Ravenna direttamente dalla rotatoria.

- Su via della Repubblica continuano i lavori per la realizzazione del sottopasso carrabile e dunque in questa fase non sarà ancora possibile accedere alla nuova rotatoria.

Non sarà la configurazione definitiva della nuova viabilità, mancano infatti ancora diversi mesi al termine dei lavori, con relativi disagi su cui il sindaco invita ad avere ancora "tanta pazienza", tenendo a mente l'obiettivo finale di un territorio più collegato e accessibile.



[Banner_Google_ADS]

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: