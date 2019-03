Rimini: a giugno la 7ª edizione del Web Marketing Festival

Torna il Web Marketing Festival. Il più grande Festival sull’innovazione digitale e sociale prepara la 7° edizione in programma il 20, 21 e 22 giugno al Palacongressi di Rimini. Oltre 18.000 presenze in tre giorni lo scorso anno, più di 60 eventi, 400 tra espositori e partner, 400 speaker e ospiti da tutto il mondo. Quest'anno spazio a temi relativi all’innovazione in senso ampio: Intelligenza Artificiale, Robotica, 5G, Open e Social Innovation, Digital Transformation, Pubblicità, Cambiamenti Climatici, Cyberbullismo, Social Media, Blockchain e molti altri. Il tutto attraverso la formazione e la realizzazione di eventi di arte, cultura, musica, show e intrattenimento, business e networking. Anche per il WMF 2019, infatti, i partecipanti potranno tracciare il loro percorso “didattico” proponendo loro stessi tematiche di interesse e scegliendo all’interno di un ampio programma e tra centinaia di interventi formativi sulle più importanti leve dell’innovazione digitale e su vari temi.

“Il lavoro svolto in questi anni insieme alle persone, alle aziende, alle istituzioni e ai professionisti che condividono i valori del Festival – spiega Cosmano Lombardo, Chairman del Web Marketing Festival - è andato nella direzione di radunare le “intelligenze”, i “saperi”, le “competenze” del nostro paese e non solo, per contribuire al miglioramento della società. Un lavoro costante e duraturo nel tempo, - continua - che concepisce l’innovazione tecnologica e digitale alla luce dell’innovazione sociale che è in grado di produrre. Viviamo un momento davvero unico, in termini di disponibilità di risorse, competenze e prodotti tecnologici, ma dobbiamo realmente adoperarci per impiegarle nel migliore dei modi. Sono molte – annuncia - le novità che vanno in questa direzione per il 2019: a breve apriremo infatti una call per valorizzare i ricercatori italiani e una campagna contro il bullismo. Stiamo inoltre lavorando alla realizzazione di diverse attività culturali nella città di Rimini”.

Non mancherà poi la Startup Competition, con oltre 1.500 pitch candidati e 750.000€ in premi assegnati nelle edizioni precedenti, la competizione tra startup più grande in Italia: tra le startup vincitrici degli scorsi anni si registrano casi di successo quali TOMMI, Friendz, JustKnock e FitPrime. La call per inviare la candidatura alla Competition resterà aperta fino al 6 maggio e si rivolge a startup e imprese - composte da singoli o in team - con progetti o idee innovative.

Il palco principale del Festival - dopo aver ospitato nelle scorse edizioni personaggi del calibro di Neri Marcorè, Elio, Cristina Chiabotto e Giorgia Palmas e rappresentanti di aziende leader come Facebook, Google, Microsoft, Oracle e Lego - sarà nuovamente teatro di talk ispirazionali che, condotti da ospiti e relatori esperti, verteranno sui temi più caldi dell’attualità, sul mondo dell’innovazione e sul suo impatto sulla società. Tra gli ospiti attesi per il WMF19, oltre a quelli ancora da svelare, ci sarà il sindaco “sospeso” di Riace Mimmo Lucano e la giornalista di Repubblica Federica Angeli.



