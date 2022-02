TURISMO Rimini: a Pasqua saranno aperti 500 alberghi

Saranno circa 500 gli alberghi di Rimini che - si stima - verranno aperti per il periodo pasquale: i 300 annuali che ripartiranno in occasione del Sigep, il Salone della gelateria e della pasticceria, ai quali si aggiungeranno più di 200 hotel stagionali. È quanto fa notare l'Amministrazione della città romagnola citando le previsioni degli operatori del settore secondo cui "le richieste di informazioni e di prenotazioni sono alte: molti sono in attesa di capire quali saranno le disposizioni del Governo in vista del 31 marzo, quando scadrà lo stato di emergenza, altri attenderanno come di consueto anche le previsioni meteo per scegliere last minute". In pratica, viene evidenziato dal Comuni circa il 50% degli alberghi saranno aperti in vista dei due ponti di Pasqua e del 25 aprile.

"Il weekend di Pasqua e poi il ponte del 25 aprile che quest'anno cade di lunedì - puntualizza il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad - sarà il primo banco di prova per la stagione turistica che ci auguriamo possa essere quella del progressivo ritorno alla normalità e della ripartenza" che la città attende con un nutrito calendario di eventi "a partire dal Paganello che torna nella sua collocazione tradizionale del periodo pasquale e che dal 16 al 18 aprile porterà sulle nostre spiagge centinaia di giocatori di Beach Ultimate Frisbee provenienti da tutta Europa"

A fare da prologo al periodo pasquale, dal punto di vista turistico, saranno diversi eventi fieristici internazionali previsti a Rimini nel mese di marzo a partire dal Sigep, in cartellone dal 12 al 16 marzo seguito da Beer & Food Attraction, salone atteso dal 27 al 30 marzo e da Enada Primavera, la mostra degli apparecchi da intrattenimento e da gioco in programma dal 30 marzo al primo aprile oltre alla Rimini Marathon, in cartellone il 19 e il 20 marzo che porterà fra gli 8.000 e i 9.000 partecipanti complessivi iscritti alle varie tipologie di gara. A maggio, dal 3 al 5 è attesa Macfrut, kermesse dell'orto-frutta mentre dal 5 all'8 andrà in scena l'adunata nazionale degli Alpini.

