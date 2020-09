QUESTURA Rimini: abbandona 5 figli soli in casa, tolta la patria potestà a madre 38enne

Rimini: abbandona 5 figli soli in casa, tolta la patria potestà a madre 38enne.

Cinque figli: la più grande ha dieci anni, le minori sono due gemelle di 24 mesi. Più volte la madre, di 38 anni, li lasciava soli in casa, anche di notte. Era così la maggiore a doversi occupare degli altri. Durante il lockdown, per almeno tre volte, la donna era finita nelle maglie dei controlli della polizia. Si trovava in luoghi dove non ha potuto presentare nessuna autocertificazione che potesse giustificarne la presenza. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Così la Questura di Rimini ha deciso di approfondire la sua vicenda; controlli, come racconta il Corriere Romagna, giustificati anche da una denuncia dei vicini di casa. Questi hanno circostanziato, oltre l'abbandono dei minori, anche festini notturni organizzati in casa. Dati che sono poi finiti sul tavolo del Tribunale dei Minori di Bologna che hanno così revocato la patria potestà alla donna ed hanno affidato i bambini alle istituzioni competenti.



I più letti della settimana: