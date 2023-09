OSPEDALE Rimini: abbatte sbarra e attraversa la strada, auto impazzita centra motociclista e autovelox [fotogallery]

A Rimini grave incidente nella tarda mattinata di venerdì in via Settembrini, proprio di fronte all'Ospedale. Una donna di 66 anni, stava uscendo dal parcheggio del nosocomio con l'auto quando improvvisamente ha perso il controllo della Toyota Yaris, abbattendo la sbarra e proseguendo la folle corsa perpendicolare a via Settembrini: la vettura ha attraversato la strada, a doppia corsia, scavalcando un cordolo, e andando a investire un motociclista che stava arrivando da Riccione diretto verso il centro. L'uomo del '61 è stato colpito lateralmente e scaraventato contro le auto parcheggiate, La Yaris ha poi finito la propria corsa abbattendo l'autovelox fisso.

Sul posto il 118 che ha subito rianimato il centauro 62enne, ma vista la gravità delle sue condizioni è stato trasportato al Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. La donna ha rifiutato le cure e se n'è andata. Sarebbe risultata negativa all'etilometro. Sulle cause indaga la Polizia Locale giunta sul posto, che ha ricostruito la dinamica.

