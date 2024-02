CRONACA Rimini: abbattuto autovelox sulla Marecchiese

Nella notte, a Rimini, è stato abbattuto un autovelox che si trova sulla Marecchiese, all'altezza del cavalca via dell'autostrada. Il box arancione è in corrispondenza di un attraversamento pedonale a raso, in prossimità del bar Cecchini. Già nelle prossime ore l’amministrazione comunale provvederà a riposizionarlo. Sul posto le pattuglie della polizia locale di Rimini; in corso le indagini per individuare il responsabile.

