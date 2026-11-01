CRONACA Rimini, abortisce in casa al quarto mese di gravidanza: 33enne indagata La donna è finita in ospedale per una forte emorragia dopo aver assunto un farmaco acquistato in Perù. Indagata anche la madre, accertamenti in corso sulla vicenda.

Rimini, abortisce in casa al quarto mese di gravidanza: 33enne indagata.

Una donna di 33 anni ha interrotto la gravidanza in casa, al quarto mese, assumendo un farmaco acquistato all'estero. Poi le complicazioni e una forte emorragia che hanno messo a rischio la sua vita, fino alla corsa al Pronto Soccorso di Rimini. Ora la donna è indagata per aborto oltre i termini consentiti dalla legge, insieme alla madre, coinvolta nell'inchiesta per concorso.

La 33enne è arrivata in ospedale durante la notte, accompagnata dai familiari ai quali aveva chiesto aiuto dopo il peggioramento delle sue condizioni. Ai medici ha raccontato di aver assunto un farmaco acquistato in Perù per provocare l'interruzione della gravidanza, avvenuta nella propria abitazione. Dal Pronto Soccorso è partita la segnalazione alla Polizia di Stato.

Sul caso indaga la Squadra Mobile, dopo un primo intervento delle Volanti. Il sostituto procuratore Davide Ercolani ha aperto un fascicolo e disposto una perquisizione, oltre all'acquisizione del feto per gli accertamenti medico-legali. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Scientifica.

Gli investigatori dovranno ora stabilire con precisione a quante settimane fosse arrivata la gravidanza e ricostruire quanto accaduto nell'abitazione, chiarendo se la donna abbia agito da sola prima del ricovero. La legge italiana 194 del 1978 consente l'interruzione volontaria di gravidanza entro i primi 90 giorni; oltre questo termine è prevista soltanto in presenza di specifiche condizioni mediche.

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