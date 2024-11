CRONACA Rimini: abusi su una 17enne, fantino indagato per violenza sessuale su minore I fatti risalgono all’estate del 2023, tra il 16 e il 18 luglio.

Rimini: abusi su una 17enne, fantino indagato per violenza sessuale su minore.

È indagato per violenza sessuale su minore un giovane fantino denunciato da una 17enne dopo alcune gare tenute in un centro ippico in Romagna. Come riportano i quotidiani riminesi, venerdì scorso la ragazza è stata sentita davanti al gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini durante un’udienza di incidente probatorio, importante per cristallizzare la versione della parte offesa in quello che al momento è ancora un’indagine in fase istruttoria.

Sulla denuncia stanno indagando i carabinieri coordinati dalla sostituto procuratrice, Annadomenica Gallucci. I fatti risalgono all’estate del 2023, tra il 16 e il 18 luglio, quando nel centro ippico della provincia di Rimini si svolgevano gare e master class. I due ragazzi si erano incontrati in estate in Riviera per seguire la passione comune.

La violenza, secondo la denuncia della ragazza, sarebbe avvenuta nel caravan di lui. Lei era entrata volontariamente, ha affermato, ma poi avrebbe voluto fermarsi. Lui, secondo la denuncia, non avrebbe accettato il “no”.

