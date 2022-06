Rimini: abusi su una figlia e maltrattamenti, arrestato 47enne

Un uomo di 47 anni, cittadino di origine romena, è stato arrestato dalla Polizia questa mattina in esecuzione di un'ordinanza cautelare, emessa dal gip del tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, per una serie di reati che vanno dal maltrattamento in famiglia alla violenza sessuale. L'uomo è accusato di aver abusato sessualmente della figlia maggiore da quando aveva 11 anni, nonché di aver picchiato e minacciato di morte la moglie, l'altra figlia più piccola e il figlio. In più occasioni le due bambine, quando erano piccole, sarebbero state costrette a chiedere l'elemosina in strada.

Come emerso dalle indagini della squadra mobile della Questura di Rimini, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, l'uomo, nonostante i tentativi di fuga della figlia e quelli di ribellione della moglie, per oltre un decennio avrebbe abusato dei familiari. Vessazioni fisiche, psicologiche ed economiche, che si sono concluse solo grazie al coraggio della figlia maggiore che ha chiesto aiuto tramite social all'associazione 'Rompi il silenzio', che ha a sua volta allertato le forze dell'ordine.