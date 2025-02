Rimini: abusi sull'atleta 13enne, allenatore di calcio femminile patteggia due anni Pena sospesa con percorso di recupero del 45enne

Ha patteggiato due anni di reclusione (pena sospesa) e 90 mila euro di risarcimento alla persona offesa, l'allenatore di calcio femminile a processo per aver abusato di un'atleta di 13 anni. L'uomo, 45 anni, secondo le indagini dei carabinieri coordinati dal sostituto procuratore del Tribunale di Rimini, Davide Ercolani, avrebbe abusato della ragazzina prima ancora che compisse 14 anni, nelle occasioni in cui la ospitava a casa nella primavera del 2023.

All'allenatore, difeso dall'avvocato Francesco Vasini, quando era emersa l'intera vicenda a fine 2023, era stata notificata l'ordinanza del divieto di avvicinamento del gip e mercoledì in udienza davanti al giudice Vinicio Cantarini si è definito il patteggiamento. Per l'uomo, che ha definito un accordo con la giustizia e con la parte offesa, la pena sarà sospesa solo se frequenterà un'associazione specializzata per intraprendere uno specifico percorso di recupero.

Era stata la mamma della ragazzina, difesa dall'avvocata Tiziana Casali, a sporgere denuncia quando la figlia si era confidata con un medico che l'aveva visitata in ospedale.

