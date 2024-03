CRONACA Rimini: acciuffato il 'ladro del tombino', autore di diverse spaccate Era in albergo a scontare l’obbligo di dimora notturno; disposta la custodia in carcere

Da tempo era lo spauracchio dei commercianti di Rimini, ma i Carabinieri di Miramare potrebbero aver messo la parola 'fine' alla sua attività. È avvenuta in piena notte l’operazione che ha portato alla cattura della persona gravemente indiziata per le numerose spaccate con tombino che hanno tormentato i negozianti nei mesi scorsi.

L’indagato, un 40enne originario del milanese, era già stato arrestato dalla Radiomobile perché colto in flagranza, nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, mentre era in atto un colpo e ne stava preparando un altro a Marebello e Rivazzurra. Processato per direttissima il giorno seguente, era stato sottoposto all’obbligo di dimora in orario notturno, misura che trascorreva presso l’albergo nel quale l’hanno rintracciato i Carabinieri questa notte.

Poco dopo la mezzanotte infatti, i militari si sono presentati presso la struttura ricettiva per notificare all'indiziato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in aderenza alle risultanze fornite dagli investigatori nonché ai gravi indizi evidenziati, disponeva la custodia in carcere.

Durante la perquisizione i militari hanno sequestrato oggetti ritenuti pertinenti al reato e in particolare il giubbotto, il peculiare modello di scarpe e lo zaino utilizzati nel corso dei fatti contestati. Elementi che completerebbe il quadro indiziario. L'uomo si trova ora alla Casa Circondariale di Rimini, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

