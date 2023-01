CHIESA Rimini accoglie il nuovo vescovo Nicolò Anselmi

Si è insediato il nuovo vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, 111esimo pastore della diocesi, che succede a Francesco Lambiasi. L'insediamento è avvenuto durante una Messa tenutasi nella basilica cattedrale della città. La celebrazione è stata preceduta dal saluto alla città in piazza Cavour dove il neo vescovo ha ringraziato i presenti, circa 200, accorsi nonostante la pioggia. Anselmi ha detto, a margine del saluto in piazza, di avere ricevuto a Rimini un'accoglienza "bellissima, al di là delle mie aspettative. Ringrazio profondamente perché mi sono sentito accolto davvero bene. Questo mi ha aiutato nel distacco dalla mia città". Una città a cui resta molto legato. "A Genova sono cresciuto, io mi porto dietro soprattutto, devo dire la verità, gli affetti, le persone che ho conosciuto a Genova, che mi hanno voluto bene come portano il cuore". "Sappiamo che ama profondamente il mare e che preferisce muoversi in scooter o in bici: Rimini potrà offrirle queste stesse cose", gli ha detto il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad donandogli una bicicletta da corsa. "Alla base delle luci (e delle ombre) con le quali veniamo, molto spesso, raccontati sta una enorme umanità, che poi sublima in una concreta cultura dell'accoglienza", ha aggiunto il primo cittadino di Rimini.

