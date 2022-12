CRONACA Rimini: accoltellamento in via Marecchia, fermato un sospettato Il ferito è un uomo di origini nigeriane. Dopo i soccorsi è scappato dall'ospedale e ha fatto perdere le sue tracce

Nel pomeriggio di oggi venerdì 9 dicembre alle 16.00 un ragazzo di colore è stato accoltellato. I Carabinieri hanno fermato un uomo sospettato di essere l'accoltellatore. È successo a Borgo San Giuliano in via Marecchia in prossimità di via Chiavica. Rimini Today riporta che "secondo alcuni testimoni due giovani stranieri avrebbero iniziato a litigare. All'improvviso, nella zuffa uno avrebbe afferrato un sasso per colpire l'avversario che dopo essere stato raggiunto dal colpo avrebbe estratto un coltellino multiuso con il quale ha sferrato un fendente che ha raggiunto il ferito alla scapola. Dopo la coltellata, il ragazzo è fuggito a piedi lasciando l'avversario sanguinante sul posto".

Sul posto l'ambulanza del 118 e le pattuglie dei carabinieri. "Il ferito, risultato essere un cittadino nigeriano che non sarebbe in pericolo di vita, è stato soccorso dai sanitari e ha raccontato ai militari dell'Arma la dinamica dell'aggressione descrivendo in maniera dettagliata l'autore della coltellata e sono partite immediatamente le ricerche nel centro storico di Rimini. Il feritore è stato individuato quasi immediatamente in via Gambalunga dai carabinieri che lo hanno fermato e portato in caserma. Dalle ricerche è emerso che gli investigatori dell'Arma avrebbero recuperato anche il coltello ritrovandolo lungo le banchine del porto canale nei pressi dell'area archeologica di porta Galliana. Nel frattempo, però, il ferito si sarebbe allontanato dal pronto soccorso facendo perdere le proprie tracce".

Nel video il racconto di un testimone oculare

