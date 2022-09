Rimini: accoltellano uomo per rubargli il borsello, arrestati dalla polizia

Alle 21.55 del 22 settembre la polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto due uomini di nazionalità tunisina per il reato di tentata rapina aggravata in concorso. Nello specifico, in viale Regina Margherita due soggetti di sesso maschile avevano tentato di rubare il borsello a un uomo accoltellandolo al braccio. I due uomini indicati dalla vittima, uno in sella ad una bicicletta elettrica e l’altro a piedi, alla vista dei poliziotti hanno tentato di darsi alla fuga. Gli agenti li hanno raggiunti e bloccati poco dopo. Sono stati poi arrestati e trasportati in carcere. Tra le accuse anche lesioni personali aggravate in concorso ed uno dei due per ricettazione in quanto la bicicletta è risultata rubata.