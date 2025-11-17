Rimini, accusati di quattro rapine in una notte: arrestati due giovani
La Polizia parla di "brutalità e serialità delle condotte delittuose". I fatti risalgono al 29 giugno sul lungomare di Rimini. I due, rintracciati dopo una scrupolosa indagine e noti alle forze dell'ordine, sono stati riconosciuti dalle vittime
La Polizia di Stato ha arrestato due giovani accusati di quattro rapine avvenute nella notte del 29 giugno 2025 sul lungomare di Rimini. A quanto si è appreso i due - un ventisettenne di origine nordafricana senza fissa dimora e un ventiduenne riminese, entrambi già noti alle forze dell'ordine - sono stati rintracciati a Pesaro e Sondrio e portati nelle carceri di Rimini e Sondrio in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip.
Le rapine si erano verificate tra le 3 e le 4.30 del mattino a danno di turisti italiani e stranieri. Le vittime venivano avvicinate con la scusa di chiedere una sigaretta o un accendino, poi minacciate con un coltello a serramanico e derubate di telefoni cellulari, denaro ed effetti personali. Durante gli episodi i due avrebbero puntato l'arma verso le vittime e, in un caso, avrebbero minacciato di accoltellare il cane con cui uno dei malcapitati stava passeggiando.
L'indagine della Squadra Mobile di Rimini è partita da un controllo effettuato quella sera nei confronti del cittadino di origine nordafricana. Gli investigatori hanno analizzato le immagini del circuito di videosorveglianza comunale e delle telecamere private, raccolto le dichiarazioni delle vittime e verificato i controlli sul territorio effettuati dalle pattuglie.
I due sono stati formalmente riconosciuti dalle persone rapinate. L'operazione di ricerca che ha portato agli arresti è stata condotta dagli agenti dell'Antirapina della Squadra Mobile di Rimini, con il supporto della Squadra Mobile di Sondrio per il rintracciamento di uno dei due indagati, che si trovava temporaneamente a casa della compagna.
[Banner_Google_ADS]