Rimini: accusato di violenza sessuale in un hotel, chiesti 8 anni di reclusione.

È a processo per violenza sessuale, avvenuta in una camera d'hotel nell'estate del 2021 a Rimini, il cittadino brasiliano di 36 anni, residente a Milano, per il quale il sostituto procuratore Davide Ercolani al termine della propria requisitoria ha chiesto una condanna a 8 anni di reclusione. Il 36enne, difeso dall'avvocato Antonio Caracciolo, è a giudizio davanti al Tribunale collegiale di Rimini presieduto dalla giudice Adriana Cosenza, per aver condotto in stato di semi incoscienza nella propria camera d'albergo ed avere avuto con lei dei rapporti non protetti.

I fatti risalgono ai giorni immediatamente precedenti il Ferragosto del 2021 quando la ragazza si era risvegliata in una camera d'hotel che non aveva mai visto prima con accanto il 36enne brasiliano appena conosciuto. Avendo difficoltà ad alzarsi e a ricordare, e con un malessere fisico generale, la 26enne aveva quindi deciso di andare in Pronto soccorso dove era stata inserita nel percorso dedicato ai protocolli anti violenza. In ospedale era stata quindi raggiunta dai carabinieri ai quali aveva raccontato cosa le fosse accaduto. Le indagini successive avevano condotto all'identificazione del 36enne.

L'uomo infatti era stato visto trasportare a braccia, trascinando e a tratti sorreggendo la ragazza ubriaca nella propria camera di albergo. Una costrizione che avrebbe lasciato segni evidenti, lividi e contusioni sulle braccia e le cosce della giovane.



