Rimini aderisce alla campagna M’Illumino di Meno

Anche quest’anno il Comune di Rimini aderisce a M’Illumino di Meno, la campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico. Spegnere, pedalare, rinverdire, migliorare: è questo l’invito dell’iniziativa, a cui l’amministrazione comunale di Rimini ha deciso di partecipare spegnendo simbolicamente Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio, la Fontana della Pigna in Piazza Cavour e la Statua raffigurante Papa Paolo V. Un blackout di 60 minuti, dalle ore 19 alle 20 di questa sera, per porre l’attenzione sull’importanza dei valori che ruotano attorno al concetto di sostenibilità ambientale.

"’M’illumino di meno è ormai diventato un appuntamento fisso del nostro calendario – spiega l’Assessora alla Transizione ecologica Anna Montini –. In questo delicato momento, reso particolarmente difficile dal rincaro delle bollette e da una guerra che rischia di far schizzare ulteriormente i prezzi, il significato del risparmio energetico assume un valore ancora più ampio. È una fase che richiede una riorganizzazione delle abitudini e la massima oculatezza nei consumi". E per lanciare un concreto segnale da parte delle istituzioni pubbliche il Comune ha proposto di abbassare di un grado le temperature degli uffici e ridurre l’orario di accensione.