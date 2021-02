Rimini: Aggredisce compagno della ex, arrestato 44enne

Un uomo di 44 anni, originario di Potenza è stato arrestato dalla polizia di Stato a Rimini dopo aver aggredito l'attuale compagno della sua ex fidanzata. E' stata la donna a chiamare i soccorsi quando ha visto i due uomini picchiarsi violentemente. Lei, una 48enne riminese, ogni tanto ancora ospita il suo ex senza fissa dimora. Ieri sera però la situazione è degenerata e quando l'attuale fidanzato, 33 anni di Rimini, ha reagito male ad una battuta dell'ospite è scoppiata una lite degenerata in colluttazione. Nel tentativo di dividere i due uomini, un poliziotto della Volante intervenuta sul posto ha riportato una contusione ad una gamba. Il 44enne, già noto alla polizia per reati contro la persona, violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale, è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.