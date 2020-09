Rimini, aggredisce i carabinieri e aizza contro il suo cane. Arrestata

La scorsa notte i Carabinieri della Stazione di Rimini Porto hanno arrestato in flagranza una donna milanese di anni 31, già nota alle forze dell’ordine per precedenti. Le accuse sono lesioni personali, danneggiamento, minaccia, resistenza, violenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Verso l'1 e 30, erano arrivate diverse segnalazioni al 112 di una donna che urlava in via Succi, A Rimini. All’arrivo dei militari, la donna in stato psicofisico alterato, probabilmente sotto l'effetto di droghe e di alcol, ha minacciato e ingiuriato i Carabinieri, aizzandogli un cane di grossa taglia di razza “Amstaff”, che ha morso un militare provocando lesioni.

È stato necessario l'intervento di altri militari per bloccare la donna e il cane. L'animale, attraverso il “Servizio di Custodia Cani Randagi” di Rimini, è stato temporaneamente affidato al personale del canile locale.

Condotta in caserma, la donna è stata dichiarata in arresto ed, espletate le formalità di rito, è stata ristretta presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Rimini Principale. A seguito dell’udienza di convalida, l’arresto è stato convalidato ed alla donna è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. in attesa della celebrazione della prima udienza dibattimentale che si terrà il 21 ottobre.