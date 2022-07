Rimini: aggredisce i passanti e danneggia auto in sosta, arrestato sul lungomare

Nella notte di sabato 2 luglio la Polizia di Stato di Rimini ha arrestato un ragazzo di origini senegalesi per i reati di rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento a cose. Intorno alle 3:10 del mattino, dopo diverse segnalazioni dei passanti, due volanti si sono recate sul Lungomare Tintori dove sono stati subito avvicinati da alcuni ragazzi i quali riferivano di essere stati rapinati e picchiati dal ragazzo. Già in fuga verso dei bagnini di Marina Centro, è stato raggiunto poco dopo dagli agenti che, dopo averlo bloccato l'hanno portato in Questura. Arrestato in attesa di giudizio, che si terrà oggi 5 luglio presso il Tribunale di Rimini, veniva anche denunciato in stato di libertà per i reati di percosse e inosservanza del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Rimini.

