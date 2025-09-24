Rimini, aggredisce il proprietario per rubare una bicicletta: arrestato 32enne rumeno dopo un inseguimento

Nella serata del 22 settembre la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino rumeno di circa 32 anni, già noto per numerosi precedenti, con l’accusa di tentata rapina impropria aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio si è verificato nelle ore serali del 21 settembre, quando una ragazza ha segnalato al 112 la presenza, nel cortile della propria abitazione, di un uomo scalzo che teneva in mano la sua bicicletta. Nel tentativo di garantirsi la fuga, l’uomo avrebbe aggredito sia verbalmente che fisicamente il fidanzato della giovane, accorso dopo aver sentito dei rumori sospetti.

Sul posto sono quindi intervenute le Volanti, che hanno subito individuato il soggetto. Nonostante l’alt intimato dagli agenti, il trentaduenne avrebbe cercato di scappare facendo scattare un inseguimento a piedi, al termine del quale il fuggitivo è stato raggiunto e fermato con non poca fatica, per poi essere accompagnato in Questura.

Nel corso dei controlli, gli operatori hanno rinvenuto anche un’altra bicicletta, una mountain bike risultata rubata alla stessa coppia nella mattinata dello stesso giorno. Il mezzo è stato restituito ai legittimi proprietari. L’uomo, per i fatti descritti, è stato arrestato e tradotto in carcere.











