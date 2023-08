CRONACA Rimini: aggredisce l'ex con un coltello e la minaccia con la pistola, arrestato

Due stranieri sono stati arrestati a Rimini dalla Polizia di Stato: un 22enne per maltrattamenti, lesioni e minacce gravi, e un 21enne per detenzione illegale di arma da sparo. Tutto è iniziato con una chiamata di emergenza al 112 da parte di una donna, che ha riferito di essere stata aggredita e minacciata dal suo ex compagno in un hotel a Rivazzurra.

Secondo la ricostruzione l'aggressore doveva 500 euro all'ex fidanzata, che si sarebbe recata nell'albergo accompagnata da un'amica per riscuotere il debito. L'uomo l'avrebbe però assalita con schiaffi e calci, rendendo necessario l'intervento di altri amici per riportare la situazione alla normalità. Di tutta risposta l'aggressore avrebbe estratto un coltello e reciso alla donna una ciocca di capelli, per poi minacciarla con la pistola. La vittima è riuscita a fuggire e ha contattato gli agenti, che hanno arrestato l'ex compagno e il proprietario dell'arma. Il 22enne è stato portato in carcere, mentre il detentore dell'arma 21enne è stato sottoposto a un processo immediato.

La Polizia riminese ha arrestato anche un uomo che, "pizzicato" nel tentativo di rubare della merce da un supermercato, ha aggredito un addetto alla sicurezza assieme a un complice. Complice, che è riuscito a fuggire e al momento è irreperibile.



