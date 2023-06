Rimini: aggredisce la Polizia dopo una rissa, arrestato

La Polizia di Stato di Rimini è intervenuta il 7 giugno per sedare una rissa fra due stranieri in Via Roma, nell'angolo con Via Dante Alighieri. Intervenuti sul posto hanno trovato una persona ferita al volto sanguinante che indicava l'aggressore, un cittadino marocchino, anche lui sporco di sangue, che urlava e sbracciava con veemenza.

L'uomo non si è placato neanche con l'intervento degli agenti ed ha tentato di aggredirli ed è stato necessario lo spray al peperoncino in dotazione alla Polizia per sedarlo. Si è quindi dato alla fuga, ma è stato in breve tempo catturato dagli uomini della Questura. Ancora in preda all'ira, ha anche tentato invano di sfondare con calci e pugni la portiera della volante. L'aggressore avrebbe sferrato una coltellata dopo il rifiuto dell'aggredito di comprargli un pacchetto di sigarette nei pressi di un distributore automatico, rendendo necessarie diverse cure ospedaliere.

Il marocchino è stato arrestato e portato nella casa circondariale ed è stato deferito in stato di libertà per il reato di Danneggiamento, in quanto durante la lite aveva anche mandato in frantumi la vetrina di un negozio lì presente.