CRONACA Rimini, aggredisce un’infermiera al pronto soccorso: donna fermata con il taser dai Carabinieri Una 47enne in stato di alterazione da droga ha ferito una sanitaria con un oggetto appuntito. Denunciata per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Notte movimentata al pronto soccorso dell’ospedale “Infermi” di Rimini, dove una donna in forte stato di agitazione ha aggredito un’operatrice sanitaria, rendendo necessario l’intervento con il taser da parte dei Carabinieri.

L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato 15 e domenica 16 giugno. La protagonista, una 47enne senza fissa dimora già nota alle forze dell’ordine, era stata trasportata in ospedale dopo essere stata soccorsa dal 118 mentre vagava in evidente stato confusionale per le strade di Coriano. Gli accertamenti medici hanno confermato un’alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti.

Improvvisamente, senza alcun apparente motivo, la donna si è scagliata contro un’infermiera colpendola con un oggetto di legno appuntito, ferendola lievemente al braccio. Il personale sanitario ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, con il supporto di una pattuglia della Stazione di Rimini Porto e della Polizia di Stato. Al momento del tentativo di contenimento, la donna ha cercato di aggredire anche i militari, costringendoli a utilizzare il taser in dotazione per immobilizzarla in sicurezza.

Dopo essere stata sedata e trattenuta in osservazione, la 47enne è stata denunciata a piede libero per lesioni personali a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale.

