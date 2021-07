CRONACA Rimini: aggredito da dei turisti, credevano gli avesse rubato lo zainetto

Nella scorsa notte la Polizia di Stato è intervenuta in viale Regina Margherita, a Rimini, per sedare un'aggressione. Tre 20enni svizzeri in vacanza, stavano aggredendo un cittadino riminese, ritenuto responsabile del furto di uno zaino che era stato rubato al gruppo. In realtà il malcapitato era totalmente estraneo ai fatti e, dopo il soccorso da parte degli agenti, si è ritrovato accasciato a terra con dolori al costato e diversi ematomi al viso. Per lui è stato disposto il trasporto in Ospedale. I tre giovani svizzeri, trovati in forte stato di alterazione alcolica, sono stati denunciati per lesioni in concorso e per ubriachezza.

