Rimini: aggredito un dipendente della Start Romagna

Ieri sera, intorno alle 21 in via Flaminia, due volanti della Polizia di Stato sono intervenute a seguito dell'aggressione di un dipendente della Start Romagna. I due delinquenti, un tunisino di 20 anni e una riminese, volevano salire a bordo con le biciclette e al divieto da parte del controllore lo hanno afferrato per il braccio trascinandolo al suolo, procurandogli una lesione al gomito. I due si sono poi dati alla fuga, ma sono stati ritrovati dopo la descrizione della vittima, e hanno tentato di fuggire nuovamente, insultando e minacciando le Forze dell'Ordine. Sono stati quindi denunciati per resistenza, minacce, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale nonché per interruzione di pubblico servizio.









Start Romagna risponde: “Assistiamo al ripetersi di gesti aggressivi ed atti vandalici a bordo dei bus. È chiaro che gli autisti sono in prima linea, seppur dotati di strumenti di collegamento in tempo reale con la centrale operativa e le forze dell’ordine, coi bus presidiati anche da telecamere che registrano quanto accade a bordo. Comprendiamo la necessità di usare gli episodi che stanno accadendo per qualche vantaggio, ma preferiamo non rispondere su questo livello e restare concentrati sul nostro lavoro e nel supporto ai nostri oltre 700 autisti”.