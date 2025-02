CRONACA Rimini, aggressione al supermercato: ex marito furioso picchia il nuovo compagno della donna Violenza al Conad di via Pintor: un 33enne aggredito davanti ai clienti. Le telecamere hanno ripreso tutto

Scopre dove lavora il nuovo compagno dell’ex moglie, lo raggiunge sul posto di lavoro e lo aggredisce brutalmente. È successo il 3 febbraio al Conad di via Pintor, davanti all’ospedale. La vittima è un 33enne di San Giovanni in Marignano, banconista nel supermercato. L’uomo era in magazzino quando i colleghi lo hanno chiamato all’interfono: “Vieni al banco dei salumi, c’è una persona che chiede di te”.

Uscito per vedere di chi si trattasse, il 33enne si è trovato davanti l’ex marito della sua compagna, che senza dire una parola gli ha sferrato un pugno in pieno volto. Il giovane è caduto a terra, stordito dal colpo, ma l’aggressore ha continuato a colpirlo con calci alla schiena. Un cliente è intervenuto per fermare l’uomo e aiutare il commesso a rialzarsi, ma l’ex marito ha proseguito con insulti, minacce e altri pugni. Solo quando la vittima ha urlato “Chiamo i carabinieri”, l’aggressore ha lasciato il supermercato.

All’esterno, però, è rimasto in macchina, abbassando il finestrino e minacciando ancora il 33enne: “Tanto torno”. Nonostante il dolore, il giovane ha deciso di terminare il turno di lavoro prima di recarsi in pronto soccorso a Riccione. Per lui, una prognosi di cinque giorni.

Come riportato da "Il Resto del Carlino", dopo una settimana, l’11 febbraio, il 33enne si è presentato dai carabinieri per sporgere denuncia, assistito dall’avvocato Sara Arduini dello studio legale di Stefano Caroli. Le indagini sono già in corso, con le testimonianze dei colleghi e della fidanzata dell’aggredito, ex moglie dell’uomo violento. Determinanti saranno anche le riprese delle telecamere del supermercato, che hanno immortalato tutta la scena.

