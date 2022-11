ALTA VELOCITÀ Rimini: ai 150 km/h con il limite dei 50; le foto del telelaser Il Comune ricorda le sanzioni per chi corre sulle strade, che possono arrivare anche alla sospensione della patente di guida se si supera di 100 chilometri orari il limite consentito

A Rimini le auto sfrecciano ad alta velocità. Sono in aumento, secondo i dati del Comune di Rimini, le sanzioni per eccesso di velocità rilevate dalla Polizia Locale con il telelaser. A testimoniarlo alcune fotografie (vedi gallery) scattate con la strumentazione che testimoniano come diversi conducenti si siano lasciati prendere dall’acceleratore su strade di grossa percorrenza come la via Emilia, la via Popilia, la via Euterpe e la via Settembrini.

In particolare sono state divulgate immagini di una vettura fotografata alla velocità di 141 chilometri orari in un tratto della SS72, la superstrada Rimini – San Marino, in cui è consentito andare non oltre i 70 km/h. Oppure quelle di altri due automobilisti, sorpresi dal telelaser anche nelle ore notturne, il primo a 152 km/h in via Popilia e il secondo - a quasi il triplo del limite consentito - mentre procedeva a 149 km/h in via Emilia, in due differenti situazioni in cui rispettivamente sarebbe obbligatorio fare i 70 e i 50 km/h.

Il Comune di Rimini ricorda che si tratta di una violazione che ha delle conseguenze pesanti con sanzioni crescenti, divise per differenti fasce di velocità, che possono arrivare come nel caso in cui si supera di oltre 100 km orari il limite fissato, anche alla sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi, con la decurtazione di 10 punti e una sanzione amministrativa di una somma che va dagli 845 a 3.382 euro.

Dall’inizio dell’anno a oggi sono stati 352 complessivamente gli incidenti che hanno come concausa una velocità non adeguata, pericolosa o comunque non commisurata alle condizioni della strada, di cui 148 sono quelli con feriti. Numeri elevati se si pensa che il totale dei sinistri rilevati dal primo gennaio ad oggi, corrisponde a 1239.

