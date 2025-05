Rimini Air Show 2025: torna lo spettacolo delle Frecce Tricolori sulla Riviera

Tutti con il naso all’insù per il “Rimini Air Show 2025”, in programma domenica 11 maggio, con esibizioni aeree spettacolari sul mare della Riviera. Protagoniste assolute le Frecce Tricolori, in volo alle 17.15, precedute da elicotteri, paracadutisti, velivoli militari e storici.

Il pubblico potrà assistere anche alle prove ufficiali sabato 10 maggio dalle ore 15, quando la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare lascerà scie bianche nel cielo in attesa del grande show tricolore. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Rimini e organizzata dall’Aero Club di Fano, vedrà anche la partecipazione del capitano Luca Battistoni e del team Yak Italia. Emozioni assicurate con l’apertura ufficiale affidata al volo dell’elicottero HH139, che calerà la bandiera italiana sulle note dell’inno nazionale.

Attesa anche per il combattimento simulato tra aerei d’epoca e l’esibizione dei paracadutisti della Skydive Fano.