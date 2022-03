Rimini al terzo posto in Italia per esposizione verso la Russia

Questa mattina su Il Sole 24 Ore l’analisi dei primi effetti della guerra russo-ucraina sui distretti industriali italiani. La provincia di Rimini è tra quelle più esposte per export verso la Russia, al terzo posto in Italia (dopo Milano e Vicenza) con 214 imprese che fanno oltre il 50 per cento del loro fatturato in Russia, dando queste lavoro a 455 persone. Sono per lo più aziende che producono abbigliamento e calzature.

La notizia arriva in contemporanea con lo sciopero della Marineria italiana che non metterà in mare barche e pescherecci a causa del caro gasolio che rende insostenibile l’attività della pesca. Lungo la costa riminese sono quasi 5mila le imprese che operano occupando un bacino di circa 20mila lavoratori.

Il Sindaco di Rimini nel delineare questa situazione richiama il governo ad assumere decisioni, ma Sadegholvaad sottolinea che anche il territorio regionale è chiamato a fare la sua parte. "La nostra parte - scrive - la si fa dando sostanza a progetti e programma di area vasta, dove i territori si alleino per resistere meglio agli urti dei tempi. Possiamo farcela ma a una condizione: farcela insieme”.