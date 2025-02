Rimini, al via Enada: in fiera il mondo del gioco e del divertimento

Apre oggi in fiera a Rimini la 37esima edizione di Enada Primavera, manifestazione di Italian Exhibition Group (Ieg) dedicata all'industria del gaming e dell'amusement e promossa da Sapar (Associazione nazionale gestori gioco di Stato). Fino a mercoledì 19 il network internazionale degli apparecchi e dei sistemi da gioco si ritroverà tra i padiglioni. In contemporanea, si svolgerà la settima edizione di Ras - Rimini Amusement Show, sezione dedicata all'intrattenimento senza vincite in denaro.

Oggi alle 11.30 l'evento di apertura moderato dal direttore responsabile di Agimeg Fabio Felici, alla presenza del presidente Euromat Jason Frost, del presidente Sapar Domenico Distante, della direttrice ufficio aparecchi da intrattenimento di Adm Elisabetta Poso, dell'assessore alle politiche per lo sviluppo delle risorse umane di Rimini Francesco Bragagni e del presidente di Ieg Maurizio Ermeti.

Alle 14 il convegno sui dati di mercato e sullo stato attuale del gioco pubblico in Italia. Raddoppiate, rispetto alla passata edizione, le aziende estere partecipanti in fiera e provenienti da Cina, Cipro, Israele, Malta, Germania, Regno Unito, Spagna, Taiwan.