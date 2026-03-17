Rimini, al via Enada Primavera: tre giorni dedicati al futuro del gioco

Apre oggi a Rimini la 38ª edizione di Enada Primavera, la manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata al settore del gioco e dell’intrattenimento, promossa da Sapar. Fino al 19 marzo, oltre 100 protagonisti del comparto si confronteranno su innovazioni tecnologiche, normative e scenari di sviluppo.

La fiera abbraccia tutto il mondo del gaming: dal gioco tradizionale a quello online, fino alle nuove frontiere della realtà virtuale e alle tecnologie per parchi e centri di intrattenimento. In programma anche un ricco calendario di convegni, a partire dal dibattito sul rapporto tra rete fisica e digitale e un talk sulle prospettive del settore.

Nei prossimi giorni spazio a temi centrali come il gioco responsabile, i pagamenti digitali e l’evoluzione dell’iGaming. Tra gli eventi collaterali, torna il torneo internazionale di flipper “Jjp Pinball Fest Enada”, valido per il ranking mondiale e aperto a giocatori di ogni livello.







