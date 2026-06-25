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Rimini: al via ExpoAID, il maxi-evento dedicato al mondo della disabilità

La manifestazione aperta dalla ministra Alessandra Locatelli, il claim di quest'anno è 'Io, persona di valore'

di Pierluigi Mandoi
25 giu 2026

Da ‘Io, persona al centro’ a ‘Io, persona di valore’: la seconda edizione di ExpoAID al Palacongressi di Rimini raduna le associazioni del Terzo settore che si occupano di disabilità, e mette al centro di questa edizione un cambio di paradigma: dall’assistenza alla valorizzazione di specificità, talenti e qualità di ogni persona. Taglio del nastro a opera della ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che in apertura della manifestazione ha letto un messaggio ai partecipanti di Papa Leone XIV.

Al via, dunque, la tre giorni di seminari, corsi e laboratori tra inclusione lavorativa, sport, arte e spettacolo. E anche la ristorazione è totalmente gestita dalle associazioni che in tutta Italia coinvolgono persone con disabilità in cucina e in sala. Ampio spazio dedicato poi alle attività sportive, con dimostrazioni di discipline come arrampicata, scherma e yoga. Presenti molte associazioni nazionali, ma anche tante realtà presenti sul territorio, in Romagna e dintorni.

Un appuntamento come questo è anche un’opportunità per le associazioni, per fare rete condividendo soluzioni e problematiche

Nel servizio le interviste a Marco Mussoni (presidente Nati con la Camicia di Jeans), Maria Claudia Bianchi (presidente Aism Rimini), Aristide Savelli (coordinatore Uildm Romagna), Cinzia Pedrini (presidente Anteas Emilia Romagna)




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