VIABILITÀ Rimini, al via i cantieri nella parte Sud del Parco del Mare

Cominciano i lavori per un chilometro e 100 metri di lungo mare a Rimini: da piazzale Kennedy a piazza Marvelli e da lì a piazzale Benedetto Croce. I costi superano i 9 milioni di euro: soldi che provengono da finanziamenti statali e regionali. "In questi giorni si parla di clima con la Cop26 e G20 – spiega il sindaco di Rimini Sadegholvaad -. Qui abbiamo già preso delle decisioni concrete, contrastando l'ingressione marina". Un intervento sia sopra sia sotto il terreno, che si conta di finire entro maggio, per consegnare i tratti 2 e 3 conclusi per l'estate prossima. A realizzarlo una sinergia tra pubblico e privato. Dopo l'inizio dei lavori ci saranno diverse modifiche sulla viabilità cittadina e verranno creati diversi nuovi posti auto. "Per l'estate prossima verrà realizzato temporaneamente un hub di sosta su Piazzale Marvelli - specifica Roberta Frisoni, assessora alla Rigenerazione urbana -. Poi, in via definitiva, l'amministrazione è intenzionata a realizzare due parcheggi interrati: uno da 400 posti sotto piazzale Fellini e uno da 392 sotto piazzale Marvelli".

Nel video le interviste al sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e all'assessora alla Rigenerazione urbana, Roberta Frisoni.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: