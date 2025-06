Rimini: al via i lavori per la nuova rotatoria tra via Fada e via Flaminia Modifiche alla viabilità fino al 19 giugno per un progetto da 300mila euro: nuova rotonda, marciapiedi ampliati, percorsi ciclabili più sicuri e miglior illuminazione

Rimini: al via i lavori per la nuova rotatoria tra via Fada e via Flaminia.

Si sono avviati ieri sera i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra via Fada, via Flaminia e via Dalla Chiesa a Rimini. L’intervento, da 300mila euro, è stato programmato dopo la chiusura delle scuole per ridurre i disagi, vista la vicinanza al centro studi.

Il cantiere si articolerà in due fasi: le prime due serate sono previste chiusure solo notturne, poi, dall’11 al 19 giugno, il tratto di via Fada tra via Agnesi e via Flaminia sarà chiuso giorno e notte.

Dal 20 giugno-in occasione della Notte Rosa- il traffico tornerà regolare, con solo restringimenti temporanei su via Flaminia e via Dalla Chiesa.

La nuova rotonda sarà più ampia, con una struttura decorativa in metallo e aiuola verde centrale, pensata per migliorare sicurezza e decoro. Il progetto prevede anche nuovi marciapiedi, asfalto rinforzato, percorsi pedonali e ciclabili più sicuri e illuminazione ottimizzata. Una segnaletica dedicata indicherà i percorsi alternativi per la viabilità.

