IL DIRITTO CHE CI UNISCE Rimini: al via la conferenza nazionale Federconsumatori

Un incontro che arriva in un momento particolare quello della conferenza nazionale di Federconsumatori che si svolgerà a Rimini fino venerdì. Tra i temi centrali la difficile uscita dalla pandemia, la crisi energetica che sta colpendo l'Europa ed lo scenario internazionale sempre più teso.

"Questa è una situazione molto preoccupante - spiega Michele Carrus, presidente Federconsumatori - vediamo scenari, con i nuovi venti di guerra sull'Europa, che ci preoccupano molto e avranno un impatto sicuramente molto negativo anche dal punto di vista del carovita di cui questa crisi ci ha già dato un'ampia prova. Le famiglie, soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione, sono in seria difficoltà".

Crisi energetica e il conseguente caro bollette tema molto sentito anche dal presidente di Federconsumatori Rimini, Graziano Urbinati, che fornisce anche consigli alle famiglie in maggiore difficoltà: "Innanzitutto verificare - spiega - se hanno diritto a bonus, quelli previsti sostanzialmente, e dall'altro naturalmente tenere tutte le accortezze del caso nel sistema dei consumi. Verificare le offerte che vengono avanzate, spesso telefoniche, da parte di compagnie che naturalmente chiedono di attivarsi presso il libero mercato. Soprattutto anche informarsi con gli sportelli unici dei comuni in base ai fondi sociali che hanno messo a disposizione".

Nei giorni passati, aggiunge Graziano Urbinati, abbiamo "realizzato accordi con i gestori per la rateizzazione delle bollette, qualora una famiglia sia in difficoltà e inoltre chiediamo agli enti locali di intervenire laddove una famiglia non sia in grado di pagare le bollette che non avvenga il distacco della luce e del gas, cosa che spesso accade".

Nel servizio l'intervista a MIchele Carrus (Presidente Federconsumatori) e Graziano Urbinati (Presidente Federconsumatori Rimini)

