Rimini al voto a inizio ottobre: parte la corsa al sostituto di Gnassi

Rimini si prepara al cambio di amministrazione: il 3 e il 4 di ottobre il capoluogo di provincia sarà chiamato insieme ad altri 47 comuni della regione a eleggere il nuovo sindaco. Mancano due mesi al momento in cui le urne saranno aperte per le votazioni, ma rimangono ancora dei nodi da risolvere sui candidati. Si attende ancora infatti di sapere quale sarà il candidato del centrodestra: al momento i nomi più caldi sono quelli del senatore forzista Antonio Barboni e di Alessandro Ravaglioli, a cui si aggiunge Enzo Ceccarelli, ex sindaco di Bellaria.









Tra un mese la scadenza ultima per presentare le candidature: occorrerà quindi aspettarsi sviluppi a breve. Chi è certo di partecipare alla corsa alla poltrona è invece l'ex vicesindaco Gloria Lisi, che dopo il divorzio dal primo cittadino uscente Andrea Gnassi potrebbe ricevere il sostegno del Movimento 5 Stelle. I rapporti tra le due parti sono positivi, conferma la stessa Lisi, quindi è lecito aspettarsi un'intesa. Il centrosinistra ha invece già puntato per il dopo Gnassi su Jamil Sadegholvaad, che la scorsa settimana ha aperto la campagna elettorale insieme a Chiara Bellini, candidata vicesindaco. Nei prossimi giorni, ha fatto sapere Sadegholvaad, verrà ufficialmente presentata la proposta della sua candidatura, dando il via al conto alla rovescia che porterà alle urne. Le elezioni prevedranno un primo turno di votazioni il 3 e il 4 ottobre: se nessuno dei candidati dovesse ottenere la maggioranza, si procederà a un ballottaggio, il 17 e 18 ottobre, tra i due con più preferenze. Nella provincia di Rimini sono chiamati al voto anche i comuni di Cattolica, Montescudo-Monte Colombo, Novafeltria, Pennabilli e Sassofeltrio.