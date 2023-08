RIMINI Rimini, alberghi dismessi diventano residenze per studenti e lavoratori: il Comune dà l'ok La conversione potrà avere una durata massima di cinque anni. "Tassello di un puzzle molto più articolato sulla rigenerazione delle strutture alberghiere dismesse"

Rimini, alberghi dismessi diventano residenze per studenti e lavoratori: il Comune dà l'ok.

Gli alberghi dismessi potranno essere riutilizzati in via temporanea come residenze per gli studenti, per i lavoratori stagionali, per i dipendenti del comparto sanitario pubblico. Con 18 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astenuti, il Consiglio Comunale ha approvato le linee guida e criteri di indirizzo per l’attuazione. Ad essere potenzialmente interessate dal provvedimento sono quelle strutture con licenza che non sia più attiva al 25 marzo 2021. La conversione potrà avere una durata massima di cinque anni con possibilità di proroga di altre cinque.

“Il provvedimento rappresenta un tassello di un puzzle molto più articolato intorno al tema della rigenerazione delle strutture alberghiere dismesse– commenta l’assessora alla pianificazione del territorio Roberta Frisoni –. La norma è parte di un disegno molto più vasto, necessario per la valorizzazione dell'attrattività di Rimini, una città sempre più orientata ad essere leader dell'accoglienza per 12 mesi l'anno e non durante la sola stagione balneare. Questa parte approvata si rivolge quindi a categorie che oggi più di altre hanno difficoltà a trovare un alloggio, come i lavoratori della nostra industria turistica, i dipendenti della nostra azienda sanitaria, anche loro spesso legati da contratti e trasferimenti temporanei e infine gli studenti universitari, una platea molto presente anche nel nostro territorio, seppur in misura minore che in altre realtà".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: