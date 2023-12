Rimini, albero cade su auto in transito con 5 persone a bordo: nessun ferito [fotogallery]

Le forti raffiche di vento che dalla scorsa notte spirano sul Riminese hanno causato, sul territorio provinciale, la caduta di rami e alberature a terra, anche sulla sede stradale. A quanto si è appreso sono stati 150 gli interventi compiuti dai Vigili del Fuoco - in costante collaborazione con la Protezione Civile e le forze dell'ordine - mentre continuano le segnalazioni di disagi legati alle folate di 'garbino', vento caldo che sta soffiando da ieri. L'Arpae e la Protezione Civile regionale avevano disposto, nelle scorse ore, una allerta di colore arancione proprio per il forte vento su diverse aree dell'Emilia-Romagna oltre a una allerta rossa, per la giornata di oggi, per il rischio di frane, ruscellamenti e piene dei fiumi nella pianura reggiana e parmense. A causa delle raffiche di vento che soffiano sul Riminese sarebbero rimasti danneggiati, sempre a quanto si è appreso, dei tralicci della corrente elettrica e disagi sarebbero stati registrati per le impalcature in alcuni cantieri. Via Regina Margherita è stata chiusa al traffico per via di un grosso albero abbattuto su un'auto in transito con cinque persone a bordo: nessuno di loro sarebbe rimasto ferito.