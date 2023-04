Rimini: alcolici a minori, denuncia e multa per locale del centro storico

Denuncia e multa per il titolare di un locale del centro storico di Rimini, sorpreso a vendere alcol a due minori. I fatti risalgono allo scorso sabato notte quando due agenti della Polizia Locale in abiti civili sono intervenute per verificare l'età due giovani, risultati minorenni: una ragazza di 15 anni e un ragazzo di 16. Da li sono scattate le contestazioni nei confronti del titolare dell'esercizio pubblico: per avere servito alcol alla 15 enne è stato raggiunto da una denuncia penale e per aver servito alcol al 16enne da una sanzione da 333 euro. Entrambe le violazioni prevedono la trasmissione dei verbali alla Questura per gli eventuali provvedimenti accessori e i consecutivi adempimenti del caso. La Polizia Locale ha poi avvisato i genitori dei due giovani che sono arrivati a prendere i figli e hanno ringraziato le agenti.