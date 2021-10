ARTE E RICICLO Rimini, all'ospedale un'opera d'arte dedicata al personale sanitario e creata con i rifiuti

Un pensiero dedicato a chi ha lottato per salvare vite umane e ha visto con i propri occhi persone affrontare morte, malattia, solitudine. Per loro Newster, azienda che tratta i rifiuti sanitari, ha donato un'installazione lunga 12 metri che accoglie i visitatori diretti alle scale dell'Ospedale Infermi di Rimini. Il progetto, chiamato “Abbi cura di me”, è dello studio Kaleidon. Mentre la mostra si intitola "Ti ricordi?" ed è stata ideata come omaggio per tutti coloro che operano tra le corsie, oltre che ai nonni e a tutti noi. Nei pannelli si raccontano l'anima, la memoria dell'ospedale e lo si fa attraverso immagini di gioco, accompagnate da frasi, pensieri: la chiave per avvicinare medici e pazienti, nonni e nipoti, per incoraggiare, per colmare la distanza e alimentare un senso di gratitudine.

"Credo che abbia un valore simbolico importantissimo - commenta Francesca Raggi, direttrice dell'ospedale -, soprattutto per chi vive l'ospedale quotidiana, quindi non soltanto i pazienti e i caregiver, ma anche i medici che vivono questa struttura più della loro stessa casa".

A fargli eco il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad: "E' stato fatto un passo importante per rendere questo un luogo sempre più di comunità. Credo che la professionalità del personale sanitario, unita a quest'opera, renda l'ospedale un luogo più bello e accogliente".

I pannelli, realizzati in resina, sono prodotti dalla lavorazione del rifiuto sanitario, che, una volta sterilizzato diventa risorsa e dona bellezza alla comunità. Oltre a ciò, rende sostenibile lo stesso processo di gestione dei rifiuti ospedalieri. "E' stato trattato un rifiuto sterilizzato - spiega Andrea Bascucci, amministratore delegato di Newster - e poi portato all'azienda Litokol, che hanno una speciale malta per aggregarlo. La parte grafica e comunicativa è dell'azienda Kaleodon per raccontare una storia di rinascita dopo il Covid".

Nel video, le interviste a Francesca Raggi, direttrice dell'ospedale di Rimini; al sindaco Jamil Sadegholvaad e ad Andrea Bascucci, amministratore delegato di Newster.

